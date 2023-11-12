الإيكويست: وضعنا برنامجا لتنظيم التجارة غير الرسمية

قالت ماسنينجي تور ليست،مسئول العلاقات الاقتصادية الخارجية والزراعة في منظمة الإيكويست، إن هناك تحديات تواجه قطاع التجارة الافريقية العابرة للحدود على مستوي أعضاء منظمة التجارة الحرة القارية التي تتضمن عدم وجود بيانات دقيقة لتلك التجارة.

أضافت خلال فعاليات اليوم الرابع من القمة السنوية الثالثة لملتقي ومعرض التجارة الإفريقية 2023 الذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك"، أن حجم التجارة العابرة للحدود في دول إفريقيا لا يتعدي 15% وهي نسبة ضئيلة جدا، مشددة علي ضرورة العمل علي وضع آليات ووسائل لتوثيق الأعمال والمنتجات خصوصا فيما يتعلق بقطاعي الزراعة والرعي بما ينعكس علي دعم التجارة النيية في إفريقيا.

أشارت إلي أن " إكوييست" وضعت برنامجا لتنظيم التجارة غير الرسمية و العمل علي انشاء موقعا إلكترونيا للمنظمة لتوثثيق الاعمال.

وأعلنت عن تدشين مشروع لجمع البيانات والمعلومات بالتنسيق مع إفريكسيم بنك بما ينعكس علي توثيق التجارة العابرة للحدود في افريقيا، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتوصيات للاستمرار في العمل.

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