محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان معرض الصناعات والابتكارات العلمية

افتتحا اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، معرض الصناعات والإبتكارات العلمية علي هامش الملتقى البحثي والحواري الذي عقد تحت عنوان "البحث العلمي والصناعة شراكة من أجل المستقبل 2023"، ونظمه مكتب الإبتكار والبحث العلمي بجامعة المنوفية.

جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها توني مقرر الملتقى والمنسق التنفيذي لمكتب الإبتكار والبحث العلمي بالجامعة، وبحضور موسع من خبراء الصناعة والبحث العلمي والباحثين بالجامعة والمؤسسات البحثية والصناعية المختلفة.

أشاد الدكتور أحمد القاصد بالمشروعات والأفكار البحثية بالمعرض، مشيرا إلي أهمية الأبحاث التطبيقية ودورها البارز في دفع عجلة التنمية والصناعة في المجال الطبي والدوائي والزراعي والمشروعات الإبتكارية اليدوية الصغيرة ذات التأثير الإقتصادي الهام في دفع مؤشرات التنمية نحو التقدم محليا وعالميا.

وأكد “القاصد” علي أن الجامعة ستقدم كافة الدعم الفني اللازم للمشروعات البحثية للطلاب والباحثين ومساعدتهم في عمل دراسة اقتصادية ومقايسات فنية والحصول علي التمويل من خلال الشراكات مع القطاع الصناعي.

ووجه رئيس الجامعة إلي ضرورة عمل دورات تأهلية للطلاب بالكليات العملية والفنية حول كيفية إقامة المشروعات الصغيرة وتطوير أبحاثهم في مجال الطاقة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النظيفة ومشروعات تصنيع الأطراف الصناعية الحديثة.

وأشار رئيس الجامعة إلي أن المعرض تضمن عددا كبيرا من المشروعات في مجالات الصناعة التكنولوجية وصناعة الدواء والزراعة والصناعات الحرفية والتراثية.

هذا وقد تفقد رئيس الجامعة والمحافظ مشروع كلية الزراعة بالجامعة والذي تضمن دراسات غير تقليدية لمكافحة نيماتودا تعقد الجذور التي تصيب نبات الطماطم والذي يهدف إلى إكتشاف مبيد نيماتودي حيوي أكثر فاعلية من المبيدات الكيماوية وأرخص ثمنا وأمانا على البيئة، أسفر هذا المشروع البحثي عن نتائج فعالة على طول النبات ووزن المجموع الخضري وتقليل عدد العقد الجذرية.

كما أشاد رئيس الجامعة والمحافظ بالمشروع الحيوي الذي استعرض خطوات تصميم وتنفيذ وحدة لإنتاج خل الخشب والقطران من المخلفات الزراعية بدون إنبعاثات الإحتباس الحراري بكلية الزراعة بالجامعة والذي يقلل الحاجة للأسمدة الكيميائية وزيادة نسبة التلوين بالنبات وزيادة نسب السكر في الفواكة ومقاومة الحشرات بمختلف أنواعها، ودور هذا البحث المطبق فعليا بالجامعة في توفير محاصيل عالية الجودة والكمية.

كما تفقد القاصد وضيوف الجامعة المعرض التكنولوجي لكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف الذي قدم مشروع يواكب التمنية الكنولوجية العالمية وذلك بصناعة سيارة كهربائية المشاركة بمسابقة رالي السيارات EVER EG والحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية، وقد شارك الفريق الطلابي بالكلية والمُصنع للسيارة بتقدم إبتكارات فائقة الدقة لمحركات السيارات قليل الإحتراق وموفر للطاقة ومحافظ على البيئة وذلك من خلال تصنيع ثلاث سيارات مبتكرة تعمل بالكهرباء.

كما أشاد رئيس الجامعة بمشروع كلية العلوم البحثي حول استخراج Bio Ethanro Z من مصادر متجددة تخدم البيئة والإقتصاد من قصب السكر وقوالح الذرة والذي يوفر طرق حديثة أمام المنتجين والشركات المصنعة لإستخدام تقنيات هذا البحث التنموي في مجال الكيمياء الحيوية.

كما تفقدا معرض كلية الصيدلة التي شاركت بمنتجات تجميل طبيعية 100% قام بها طلاب الكلية ومستحضرات طبية لعلاج مرض الصدفية والمستخلص من نبات الجوافة واسبراي طبي مطهر ومرطب بالزيوت الأساسية والذي فاز بمسابقة التصنيع المحلي.

واشادا رئيس الجامعة والمحافظ بمشروعات كلية التربية النوعية الذي شاركت بأعمال تراثية وخزفيه ذات مردود إقتصادي ومحفز ة لإقامة مشروعات صغيرة للطلاب والخريجين وذلك من خلال مربع الإبداع في مجال تطوير الحرف اليدوية التراثية والخزف والتصوير الزيتي ومنتجات الفخار والمشغولات الخشبية على ماكينة Cnc روتر.

وقد أبدى رئيس الجامعة إعجابه بالمشروع وطالب القائمين على المشروع بعمل دورات تدريبية لطلاب الكلية حول كيفية تصنيع المنتجات التراثية وكيفية تسويقها محليا ودوليا.

كما تفقد القاصد وأبو ليمون المشروع الطلابي لطلاب كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف والذي يقدم إبتكار لقياس جميع خصائص مركبات النقل من حيث الطول والعرض والإرتفاع والوزن ومتابعة حالة السائق والتأكيد على سلامة التراخيص والمشروع بعنوان Weinht in motion system.

فى حين أشاد القاصد بالمشروع المقدم من كلية الإقتصاد المنزلي حول تدورير وإعادة توظيف عوادم التشغيل بخطوط إنتاج الخيوط القطنية والذي يقدم أقصى إستفادة حيوية من عوادم مراحل غزل القطن وتدويرها وإنتاج خيوط وأقمشة عالية التحمل ومتعددة الأغراض بالإضافة إلى تقليل تكلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى ٢٢ %.

كما تضمن المعرض مشاركة فعالة لوحدة المكتبة الرقمية بالجامعة وذلك بتقديم مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات وقواعد البيانات العالمية التي تخدم الباحثين داخل وخارج الجامعة، بينما استعرضت الوحدة الخدمات التي تقدمها بوابة "بنك المعرفة المصري" والتي تعد أكبر مكتبة رقمية عالمية توفر كل ما هو جديد في البحث العلمي، كما شاركت شركة أكديما القابضة للصناعات الدوائية بفاعليات المعرض.