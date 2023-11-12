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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رونالدو وميسي.. مواجهة مرتقبة تجمع الثنائي في السعودية

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
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يقترب القائمون على بطولة كأس موسم الرياض 2023 من الإعلان الرسمي عن النادي الثالث المشارك، حيث يُفترض أن يكون نادي إنتر ميامي الأمريكي الطرف الجديد في هذه البطولة.

وانطلقت بطولة كأس موسم الرياض الموسم الماضي، لأول مرة، حيث شهدت مشاركة فرنسية من خلال فريق باريس سان جيرمان في مواجهة مثيرة ضد نجوم الهلال والنصر، وحاليا تم الإعلان عن إقامة بطولة كأس موسم الرياض بنظام الدوري بمشاركة ثلاثة أندية، وهما الهلال والنصر السعوديين، بالإضافة إلى نادٍ عالمي سيتم الكشف عنه قريبًا.

وتشير التقارير إلى أن هناك اتجاهًا قويا لتوقيع اتفاق رسمي بين مسؤولي موسم الرياض ونادي إنتر ميامي الأمريكي ليصبح الفريق الثالث في كأس موسم الرياض، بينما يتبقى بعض التفاصيل الصغيرة لتأكيد مشاركة إنتر ميامي في البطولة الحالية.

وإذا شارك فريق إنتر ميامي في البطولة، ستكون هناك مواجهة تاريخية بين النجمين كريستيانو رونالدو من النصر وليونيل ميسي من إنتر ميامي في العاصمة السعودية.

ولا تعد هذه المواجهة الأولى بين رونالدو وميسي في الرياض، إذ سبق وأن واجها بعضهما خلال مواجهة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، قبل رحيل ميسي عن النادي الفرنسي في الصيف الماضي.
 

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