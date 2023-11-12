حصار 40 عاملا على الأقل بعد انهيار نفق شمالي الهند

حوصر ما لا يقل عن 40 عامل بناء بعد انهيار نفق على طريق، كانوا يعملون على شقه في ولاية أوتارانتشال شمالي الهند.

وذكرت شبكة "تشانل نيوز آشيا" أن انهيار النفق وقع في وقت سابق اليوم الأحد، عند مغادرة مجموعة من العمال إلى الخارج ليحل محلها عمال آخرون.

وقال مسؤول من هيئة التعامل مع الكوارث في البلاد إن نحو 200 متر من النفق قد انهارت، مشيرا إلى أن نحو 40 عاملا محاصرون داخله، فيما يتم توفير لهم الأكسجين، ومع ذلك فإن المزيد من الأنقاض تتساقط حيث يحاول رجال الإنقاذ إزالة العوائق.

ويتم إنشاء النفق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر بين نقطتين بهدف ربط مزارين شمالي البلاد.