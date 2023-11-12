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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

«إسكان النواب» تناقش أسباب تأخر مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بدكرنس

وليد فرعون
وليد فرعون
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ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن مختلف القضايا والملفات.

وجاء على رأس هذه الطلبات؛ الطلب المقدم من النائب وليد فرعون بشأن عدم تنفيذ شبكة الصرف الصحي بمنطقة مدرسة الصنايع بنات خلف كوبري أبوصينية بدكرنس.

كما تضمن طلب الإحاطة، الحديث حول عدم توافر الاعتماد المالي اللازم لاحلال وتحديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وقال النائب وليد فرعون، إنه تقدم بطلب الإحاطة إلى كل من رئيس الوزراء، ووزراء المالية، التخطيط، الإسكان، الإدارة المحلية؛ انسياقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالعمل على تحسين جودة حياة المصريين، وتطوير المناطق العشوائية.

وطالب "فرعون" خلال الاجتماع بضرورة امداد الشبكة بمنطقة مدرسة الصنايع بنات بمحطة شبكة الصرف الصحي رقم (١) بسوق المواشي بدكرنس بطول ٣٠٠ متر.

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إجتماع لجنة الاسكان النائب محمد الفيومي النائب وليد فرعون