محلل سياسي: مشاركة السيسي بالقمة العربية الإسلامية مهمة سياسيا واستراتيجيا

قال الدكتور أحمد العوضي، المحلل السياسي، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت بمدينة الرياض تأتي في وقتها تمامًا لبحث تنسيق الجهود العربية والإسلامية لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأضاف “العوضي”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “صدى البلد”، أن حكومة إسرائيل بقيادة نتنياهو تجاوزت كل المعقول واليوم ترتكب جرائم إبادة جماعية سافرة، وعلى الغرب التنصل منها وإدانتها بقوة شديدة لردعها وإجبارها على إيقاف الحرب على المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية تنطوي على أهمية سياسية واستراتيجية؛ حيث إن الدولة المصرية صاحبة موقف قوي معلن وهي أكبر دولة عربية، مشيرا إلى أن القمة العربية في السعودية تعد امتدادًا لقمة القاهرة للسلام، وخطوة على طريق العمل العربي المشترك؛ فمصر أول من تحرك عربيا ودوليا لوقف العدوان الاسرائيلي.

وأكد أن استمرار اتصالات مصر الدبلوماسية المكثفة منذ قمة القاهرة للسلام وقبلها وبعدها حتى اللحظة يستهدف وقف الأعمال العسكرية واستنئاف العملية السياسية منوهًا بأن الالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية في معالجة أزمة غزة تأكيد على زعامة الرئيس السيسي وحكمته في معالجة الأمور.