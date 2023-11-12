«صلاح» ملك البريميرليج.. 3 أرقام قياسية جديدة بأقدام الفرعون

حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إنجازات جديدة خلال مواجهة فريقه أمام برينتفورد في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد في إطار منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفين أمام برينتفورد، جاء الأول فى الدقيقة 40 من الشوط الأول من تمريرة متقنة عن طريق نونيز، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 63 بالرأس وهو الهدف الثامن في مسيرته بتلك الطريقة مع الريدز.

وأصبح الملك المصري أول لاعب فى التاريخ يسجل فى أول 6 مباريات لفريق ليفربول على أرضه بالدوري خلال موسم واحد، ورابع لاعب فى تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق هذا الإنجاز.

وبهدفيه اليوم، يمتلك الفرعون في جعبته 200 هدف في البريميرليج، حيث سجل 198 هدفا بقميص الريدز فيما أحرز هدفين بقميص تشيلسي، وبات ثالث لاعب يسجل أهدافا أو يصنع فى 15 مباراة متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي، خلف كل من آلان شيرار (18 مباراة)، تيرى هنرى (17 مباراة).

ولعب صلاح 11 مباراة مع الريدز في الدوري الإنجليزي وتمكن خلالها من صناعة 11 فرصة محققة، كما سجل 10 أهداف وصنع 4 أخرى.