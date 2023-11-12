الكرملين: إيمان بايدن بعودة كييف للأراضي المفقودة يسلط الضوء على الموقف الأمريكي الحرج

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن إيمان الرئيس الأمريكي جو بايدن بقدرة كييف على إعادة الأراضي المفقودة يشير إلى موقف واشنطن الحرج.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية، أن ذلك يشير إلى الحاجة الملحة للمضي قدما في العملية العسكرية الخاصة.

وكان منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الإستراتيجية جون كيربي، صرح في 8 نوفمبر بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن أوكرانيا يمكن أن تستعيد أراضيها وأن واشنطن ليس لديها شك في نجاح التشكيلات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة.

وفي سياق آخر، أشار بيسكوف، اليوم الأحد، إلى أن الغرب يحاول أن يُكون "علاقات ودية" مع بعض الدول ليس من أجل مصلحته ولكن من أجل طرد روسيا من مناطق معينة.

وقال بيسكوف: "الغرب لديه نقاط محورية خاصة به، إنهم يحاولون أن يُكونوا علاقة ودية مع بعض الدول، ويطردون روسيا من مناطق معينة".