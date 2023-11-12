يتدرب منفردا.. مروان حمدي ينتظر قرار إدارة المصري لفك إيقافه بعد واقعته مع الجماهير

ينتظر مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، قرار مجلس الإدارة بشأنه وبعد التحقيق الذي حدث خلال الفترة الماضية، لرغبته فى المشاركة من جديد مع الفريق.

وكان المصري البورسعيدي قد أعلن بشكل رسمي إحالة مروان حمدي للتحقيق إلى جانب تغريمه مليون جنيه، بعد ما بدر منه خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز، والبصق على الجماهير، مما جعل إدارة النادي تتخذ قرار رسمي بإيقاف اللاعب.

يواصل مروان حمدي التدريب بشكل منفرد ويحاول التواصل مع إدارة النادي عن طريق الجهاز الفني الذي يقوده علي ماهر من أجل السماح عنه وحسم موقفه النهائي للعودة من جديد للمشاركة مع الاعتذار عما بدر منه وتقبل العقوبة.

وخسر المصري البورسعيدي وقتها، على يد نظيره بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الحسيني أبو قمر نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، قال إن ما حدث من مروان حمدي مهاجم الفريق مرفوض جملة وتفصيلا.