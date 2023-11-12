حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تعلن استكمال هيكلها الأساسي باختيار الهيئة الاستشارية

أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عن استكمال الهيكل الأساسي لها باختيار الهيئة الاستشارية للمرشح التي تضم عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات متنوعة.

تضم الهيئة الاستشارية: م. أشرف حلمي، منسق. عبد العظيم حماد، د.إبراهيم نوار، د.أحمد مجاهد، د. محمد طه عليوة، د.إيهاب الخراط، محمود سامي الامام، خالد راشد، د. فريدي البياضي، م. إيهاب منصور، د.حنا جريس، د. أحمد علاء فايد، د/ رائد سلامة، ريهام عبد النبي، سناء السعيد، أحمد فوزي، زينب السلايمي، د. نيفين عبيد، د. أحمد السيد، د. مروة الشافعي، د. حسام عيد، د. هشام فهمي، د. أبانوب جمال، د. هاني حافظ، م، عماد عوني.

كانت الحملة أعلنت عن أعضاء المكتب التنفيذي ومنسقي ومقرري اللجان المختلفة بها.