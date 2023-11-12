نائب رئيس "إفريكسيم" عضوا باللجنة التنفيذية لرابطة FCI

أعلن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بك" عن اختيار نائب رئيس البنك ، كانايو أواني؛ المسئولة عن بنك التجارة بين البلدان الإفريقية؛ لعضوية اللجنة التنفيذية للرابطة العالمية لشركات العوملة FCI,

تعمل هيئة FCI، علي التمثيل العالمي لقطاع التهصيم وتمويل الفواتير والإقراض القائم علي الأصول، حيث جري اختيار " أواني" بإجماع الأراء للراطة العالمية خلال الاجتماع السنوي الـ 55 للرابطة العالمية لشركات العوملة بمدينة مراكش المغربية

وتم اختيار دعاء حافظ، المدير العام ورئيس الوظائف الفنية في مصر لشركات العوملة للمرة الثانية على التوالي ليصبح ذلك ثاني أعضاء اللجنة من القارة الافريقية.

علقت كانايو أواني، نائب رئيس إفريكسيم بنك، على اختيارها عضو باللجنة؛ بانهأهنها ستواصل دعمهها لتعزيز نفوذ الراطة وعضويتها علي المستوي العالمي، بما ينعكس علي التجارة اإفريقية ودعم الأسواق الناشئة.

وذكرت أن "إفريكسيم بنك" بدأ في اطلاق برامج مبتكرة لتشجيع التخصيم في إفريقيا و تطوير قانون نموذجي التخصيم والترويج له والذي جرى اعتماده في 6 دول إفريقية.

وتنتظر مجموعة من البرلمانات الإفريقية في " السنغال، نيجيريا" لتطبيقه .

وسبق لـ"إفريكسيم بنك" تقديم 100 مليون دولار في صورة معاملات التخصيم خلال 5 سنوات سابقة لدعم قدرات الشركات الإفريقية.