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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلومبرج: إسرائيل تخسر 260 مليون دولار يوميا بسبب الهجوم على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى
جيش الاحتلال الإسرائيلى
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ذكرت كالة “بلومبرج” للأنباء، أن العملية العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد حركة الفصائل الفلسطينية تكلف إسرائيل حوالى 260 مليون دولار يوميًا.
وأوضحت “بلومبرج”، أن “الصراع أصبح أكثر تكلفة بالنسبة لإسرائيل مما كان متوقعا في البداية”، مشيرة إلى أن “العملية العسكرية فى قطاع غزة تشكل عبئا كبيرا على ميزانية إسرائيل”.
وأضافت أن عجز ميزانية إسرائيل في شهر أكتوبر ارتفع أكثر من سبع مرات مقارنة بالعام السابق.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استعداد إسرائيل لمواجهة العالم بشأن الوضع في غزة.

بلومبرج العملية العسكرية جيش الاحتلال الإسرائيلي 260 مليون دولار غزة