رئيس جامعة حلوان يتفقد سير العملية التعليمية في 4 كليات

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية بكلية الخدمة الاجتماعية وكان في استقباله الدكتور زغلول حسانين عميد الكلية، وتفقد خلال الجولة منشآت الكلية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وحث على ضرورة تعليم اللغات لطلاب الكلية ليكون خريجي الكلية مواكبين لسوق العمل.

كما أجرى رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية بكلية الآداب وكان في استقباله الدكتورة مها حسني عميد الكلية ووكلاء الكلية، وحث على زيادة أقسام اللغات بالكلية لمواكبة سوق العمل.

وخلال زيارته لكلية الآداب، حث الدكتور قنديل على ضرورة تصميم خطة متكاملة لتسويق الجامعة بهدف زيادة عدد الوافدين، وإعداد مادة تعريفية عن الجامعة تشرف عليها الكلية، مؤكدًا أهمية دور الكلية في إعداد الكوادر المؤهلة في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية.

كما شدد على أهمية إتقان الطالب اللغة لكى يستطيع ايجاد فرص مناسبة في سوق العمل.

وأجرى قنديل جولة أيضاً بكلية الحقوق، وكان في استقباله الدكتورة أمل لطفي. وحث على إعداد برامج باللغات في التخصصات الدقيقة في الحقوق، وضرورة نقل ملف أملاك الجامعة ويكون الإشراف المباشر لكلية الحقوق.

وقال رئيس الجامعة: “نتطلع دوماً إلى الريادة والتميز، ونسعى جاهدين لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومحفزة للإبداع، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، والارتقاء بمرافق الجامعة وتجهيزاتها”.

كما تفقد قنديل، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكان في استقباله الدكتور أسامة أمام عميد الكلية، للتعرف على آخر ما توصلت إليه الجامعة في مجال التحول الرقمي.