في ذكرى رحيله السابعة.. محمود عبد العزيز.. رحلة من الورديان إلى قلوب الجماهير

داخل منزل بسيط في شارع الشيخ طموم بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، ولد الفنان المصري محمود عبد العزيز، حيث قضى في الإسكندرية ما يزيد عن 21 عامًا، درس وتعلم في مدارسها والتحق فيما بعد بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، لتبدأ رحلته في مجال التمثيل.

انتقل فيما بعد الفنان محمود عبد العزيز إلى القاهرة ليحقق حلمه في مجال التمثيل، فكانت رحلة طويلة مليئة بالنجاحات والاجتهاد والعمل الذي استطاع من خلاله حفر اسمه وسط أساطير السينما والدراما المصرية، في خطف قلوب الجماهير العربية والمصرية بأعماله المختلفة ومتنوعة.

أعمال محمود عبد العزيز الخالدة

وخلف الفنان الراحل محمود عبد العزيز إرثًا فنيًا كبيرًا، تنوع بين الدراما والكوميديا والجريمة، وجسد فيه مجموعة من الشخصيات المتنوعة التي أبهرت المشاهدين وخلدت في ذاكرتهم، التي لا تزال تحظى بمتابعة كبيرة من الكبار والصغار حتى اليوم.

ومن أبرز هذه الأعمال: “رأفت الهجان، الساحر، والعار، والجنتل، وإعدام ميت، ويا عزيزي كلنا لصوص، والكيت كات، وأبو كرتونه، وضاع العمر يا ولدي، والحفيد، وإبراهيم الأبيض، وسيداتي آنساتي، وجري الوحوش”.

وداع محمود عبد العزيز

رحل الفنان محمود عبد العزيز عن عالمنا في 13 نوفمبر 2016، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وشهدت جنازة الفنان الراحل مشاركة الآلاف من محبيه من أهالي الإسكندرية، الذين سيطر عليهم الحزن والأسى لفقدان أحد أبرز الفنانين المصريين.

وخلال مراسم التشييع، انهارت زوجة الفنان الراحل، الإعلامية بوسي شلبي، من البكاء، وقامت بالصياح عليه قائلة: "يا حبيبي يا محمود"، و"مع السلامة يا حبيبي".

وحضر مراسم التشييع كلا من نجليه كريم ومحمد، وزوجته الإعلامية بوسي شلبي، وعدد من الفنانين منهم فاروق الفيشاوي، وأحمد فهمي، وشيكو، وأحمد السعدني، وطارق لطفي.

ووضع جثمان الفنان الراحل في مقابر العائلة بأم كبيبه بالورديان غرب الإسكندرية، ليدفن إلى جوار والديه.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صور لها وعائلة الراحل الفنان محمود عبد العزيز بجانب مقابر الأسرة، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات " إنستجرام"، قائلة "شاركونا الدعاء لزوجي الغالي في ذكرى وفاته، قائلة: أحبك.. وادعوا لك".

وأهدت لروحه تبرعات لأطفال غزة، بينما كتب نجله كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه الشخصي يحيي ذكرى وفاة والده قائلا: ٧ سنين يا أبو الرجالة كلها، ربنا يرحمك ويسعدك".