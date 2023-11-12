صن داونز يتوج بالنسخة الأولى من الدورى الإفريقى

توج فريق صن داونز الجنوب إفريقى، ببطولة السوبر ليج الإفريقية "الدورى الإفريقى"، فى نسخته الأولى، بعد الفوز على نظيره الوداد البيضاوى المغربى، بثلاثة أهداف لهدفين، فى نتيجة لقائى الذهاب والإياب.

أحرز هدف لقاء الإياب لصالح صن داونز اللاعب بيتر شالوليلي فى الدقيقة الـ 45، أوبري موديبا فى الدقيقة الـ 53 من عمر اللقاء.



كان لقاء الذهاب على ملعب "المركب الرياضى لمحمد الخامس" فى مدينة الدار البيضاء المغربيه، قد انتهى بفوز فريق الوداد المغربى بهدفين لهدف، وأحرز ريفالدو كوتزي هدف في مرماه، وأنس سرغات، لصالح الفريق المغربى، بينما جاء هدف الفريق الجنوب افريقى عن طريق اللاعب عبد المنعم بوطويل من ضربة جزاء.

بهذا الفوز توج فريق صن داونز بالنسخة الأولى من البطولة المستحدثة فى القارة السمراء.



