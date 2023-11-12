إبراهيم: المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل بناء مصر الحديثة

التقى عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة لصناعة القطن والغزل والنسيج، اليوم الأحد، مع عدد من اللجان النقابية بمختلف المحافظات، لمناقشة كل مايخص العمل والعمال وبحث سبل التعاون المشترك، مشددا على أهمية وضع خطط مستقبلية لمواجهة أي مخاطر أو مساس بحقوق العمال، والعمل علي تطوير مهارات العمال من خلال تدريبهم وتثقيفهم نقابيًا.

وأكد إبراهيم، أنّ النقابة العامة تؤدي دورها دفاعًا عن حقوق العمال المشروعة ومساندة الدولة المصرية لمواجهة التحديات، وخاصة بما تمر به المنطقة في الفترة الحالية ومايحاك لمصر نظرا لمكانتها الاستراتيجيه جغرافيا.

وأضاف الأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، أن النقابة العامة شكلت غرفة عمليات منذ الشهر الماضي لتتابع وتنفذ عددا من المؤتمرات بهدف دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية، والتي تمر بها البلاد والمنطقة بأكملها، وإعلان تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

وأكد أن عمال الغزل والنسيج في مصر صبروا وصابروا وقدموا كل الدعم من أجل تثبيت أركان الدولة المصرية، في مواجهة الإرهاب ومخططات الهدم، موضحا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وثمن القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالي غزه، وهو ما يعنى أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها، وأفعالها، وقد أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا،وهو يعلمه العمال جيدا.