محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات وملف التقنين

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، اجتماع موسع تابع خلاله جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لملف إزالة التعديات ومخالفات البناء.

وشدد المحافظ علي المتابعة الدقيقة واليومية كل في نطاقه لكافة أشكال التعديات والتعامل اللحظي واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

حضر الاجتماع محمد موسي نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير مرفق الإسعاف.

وأكد محافظ المنوفية علي جاهزية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة للتعامل مع الأزمات والطوارئ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية وفقًا للمقاييس والمعايير العالمية، حيث وجه محافظ المنوفية مختلف الجهات المعنية بضرورة إختبار جميع الأجهزة والمعدات للوقوف على مدى كفاءتها لكيفية التعامل اللحظى مع الحدث.

وشدد على توحيد الجهود لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه، وذلك في إطار دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على أن مركز السيطرة بالمحافظة يعد إنجازًا ونقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ.

كما تطرق محافظ المنوفية الي متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشيرا إلي أن المحافظة حققت مركز متقدم بين محافظات الجمهورية في هذا الملف.

وأكد: أننا مستمرون في إنجاز باقي المهام للحفاظ علي حقوق الدولة، منبها بضرورة الاستعداد الجيد للتعامل مع موسم الشتاء وتحديد الاولويات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.