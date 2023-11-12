الجيزة تدفع بـ16 سيارة شفط للتعامل مع سقوط الأمطار.. صور

واصلت محافظة الجيزة، مجهوداتها لرفع آثار الأمطار من الشوارع، من خلال المتابعة الدورية على مدار الساعة، لأعمال شفط مياه الأمطار أولًا بأول لضمان تسهيل حركة سير المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التواجد الميداني لفرق العمل التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء والمراكز للتعامل مع اي هطول للأمطار علي الفور.

ووجه المحافظ، بدورية مراجعة أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء، للتأكد من كفاءتها وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة، حفاظا على حياة المواطنين من الخطر، إضافه إلى التأكد من صلاحية الأشجار واستقامتها، وعدم وجود أي كسور أو ميل بها قد تؤدي إلى سقوطها.

واطلع المحافظ على انتظام انتشار فرق الشفط التابعة لهيئة النظافة والتجميل بإجمالي ١٦ سيارة شفط والفرق الميدانية التابعة لهم في عددًا من النقاط الساخنة التي شهدت سقوط الأمطار والتي ضمت “طريق القرية الذكية، الكيلو ٢٦ أمام منطقة الجهد بالمنطقة الصناعية، شارع ترسا أمام مطلع كوبري ترسا بحي الطالبية، منزل كوبري الفريق كمال عامر امام مستشفي الصدر، مطلع كوبري فيصل بحي العمرانية، منازل الطريق الدائري بميدان المنيب، شارع ربيع الجيزى بحي جنوب الجيزة، منزل كوبري فيصل أمام مسجد ال حمد، منزل الطريق الدائري بصفط اللبن، طريق كرداسة ومنزل محور صفط اللبن بشارع مشرفة، شارع الشوربجي بنطاق حي بولاق الدكرور، مطلع ومنزل كوبري ٦ أكتوبر أمام وزارة الزراعة، مطلع كوبري ثروت بشارع ثروت بحي الدقي، منزل محور الفريق كمال عامر أمام محطة قطارات الصعيد ببشتيل نطاق حي المنيرة الغربية، منزل محور الفريق كمال عامر امام مركز شباب أرض اللواء بحي العجوزة”.

ذلك بالإضافة إلى انتشار فرق ومعدات الشفط التابعه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والاحياء والمراكز والوحدات المحلية .