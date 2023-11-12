انطلاق الحملة القومية لتعزيز الشباب في الانتخابات الرئاسية القادمة بالفيوم

انطلقت فعاليات الحملة القومية لتعزيز لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة، علي مستوي الإدارات الفرعية بالفيوم بمديرية الشباب والرياضة، والتى تحمل شعار “شارك.. الكلمة كلمتك”، والتى أقيمت بقاعة مجلس مدينة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبحضور الدكتور عاصم مرسي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الجيزاوي وكيل المديريه الشباب والرياضة بالفيوم.

وتناولت الندوة أهمية دور الشباب في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك تحت إشراف كلا من عمرو الغزالي، مدير إدارة البرلمان بالمديرية، والمشرفين بالمديريه والإدارة الفرعية.

وتستهدف 162 لقاء حواري بمحافظات الجمهورية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرلمان للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة

حيث شارك 220 شاب وفتاة بفعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع.

بدأ فعاليات الحملة بالسلام الوطني تلاها بعض آيات القرآن الكريم، ووقفة صمت لشهداء غزة، وتم عرض أهم إنجازات الدولة المصرية خلال الـ10سنوات الماضية، عمل حوار مفتوح مع الشباب، وعرض تعريفى من شباب البرلمان والشيوخ، والكيانات الشبابية.

تحدث الدكتور محمود محمد مبروك، استاذ القانون الدستورى، عن أهمية تلك الحملة خلال هذه الفترة التي تمر بها البلاد والدور القوي لدى الشباب، فإن الشباب عنصر حيوي، وفعال في المجتمع له القدرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية، والاقتصادية والسياسية، ويواجه الشباب العديد من القضايا المختلفة والتي لا يستطيع فهمها وإيجاد الحلول لها سوى الشباب؛ لذا تعتبر مشاركة الشباب في الحياة السياسية مهمة جدًا لمساعدة الشباب، وتمكينهم من تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز حضورهم السياسي.

وأضاف أن المشاركة حينما تكون إيجابية ستكون من الشباب، حيث إن نسبه الشباب في الفئات العمرية من 18 وحتى 45 يشكلون ثلثي عدد السكان في مصر، متابعا: "فنحن دولة شابة قوامها الشباب".

وأكد أن لدى الشباب القدرة الكبيرة على التأثير في نتائج الانتخابات، حيث يمثل الشباب قوة انتخابية كبيرة صامتة قادرة على إحداث الفرق في أي عملية انتخابية قادمة؛ لذا تتسابق العديد من الأحزاب السياسية على محاولة جذب الشباب، والعمل على إشراكهم في تطوير البرامج الحزبية الخاصة بهم نظرًا لقدرتهم الكبيرة في التأثير على الآخرين، وقدرتهم الفائقة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

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