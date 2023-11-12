الدوري الإنجليزي.. صلاح يتقدم لليفربول على برينتفورد بالشوط الأول

تقدم الفرعون المصرى محمد صلاح، لفريق ليفربول، على نظيره برينتفورد، بهدف للاشئ، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

جاء هدف الشوط الأول عن طريق اللاعب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، فى الدقيقة الـ 39 من عمر اللقاء.

ودخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت الكسندر ارنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إيندو، كودي جاكبو.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا.



ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز الـ 9 برصيد 16 نقطة.