إلهام شاهين تحيى ذكرى وفاة محمود عبدالعزيز: أفتقده كثيرا وأتذكره دائما بكل الخير

احتفت الفنانة إلهام شاهين، بالذكرى السابعة على وفاة ساحر السينما المصرية الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، التي تحل اليوم الأحد 12 نوفمبر.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين عدة صور تجمعها بالفنان محمود عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلقت عليها قائلة: الله يرحم النجم الكبير والصديق الغالي محمود عبدالعزيز.

وتابعت: قدمنا معا أجمل الأعمال التي أعتز بها جدا منذ بدايتي الفنية، “العار - ودنيا عبدالجبار - الجنتل - هارمونيكا - سوق المتعة”، كلها نجاح جماهيري كبير.

وواصلت: "كما جمعتني معه صداقة عائلية".

واختتمت تعليقها قائلة: "فنان صادق وقلبه طيب ويشع بهجة في أى مكان يتواجد فيه.. أفتقده كثيرا وأتذكره دائما بكل الخير".

وقد عرض للفنانة إلهام شاهين مسلسل "الفريدو" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي عرض عبر شاشة "ON" في ٢٤ سبتمبر الماضي، واستمر على مدار 10 حلقات، وحقق خلال أيام عرضه نجاحا كبيرا، حيث يثير "فريد" الدهشة بسبب عمله كطبيب وشيف في نفس الوقت، في حين تظهر عمته "سوسو" التي تمتلئ حياتها بالأسرار في حياة "فريد"، وتستمر الأحداث في الكشف عن المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

والعمل من بطول الفنانين: إلهام شاهين في دور "سوسو"، وأحمد فهمي في دور "فريد"، وندى موسى، وإنجي كيوان، وأمير شاهين، وإيمان السيد، وفتوح أحمد، وعمر شرقي، وروان حسن، ومحسن صبري، وسيف زهران، وعابد عنابي، محمد السويسي، وأحمد فريد، وياسمين بن داود، والمسلسل عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح، وإخراج عصام نصار.