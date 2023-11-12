رئيس مدينة سنورس يعقد اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين

قامت الوحدة المحلية بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس بالفيوم، بإزالة حالتي تعد بزمام القرية، الأولى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض حول قطعة أرض زراعية بمساحة (1) قيراط و(12) سهما، والثانية أسوار حول قطعة أرض بمساحة (17) سهما.

وأضاف محمد فتحي إمام رئيس مدينة ومركز سنورس، بأن الوحدة المحلية بقرية منشأة بني عتمان قامت بإزالة تعد على قطعة أرض بمساحة (1) قيراط، عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض.

كما أوضح رئيس المركز أن الوحدة المحلية بقرية سنهور القبلية أزالت حوائط بالطوب الأبيض على قطعة أرض بمساحة (90) مترا داخل الحيز العمراني للقرية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

جاء ذلك تحت أشراف محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، بمحافظة الفيوم، في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وغير المرخص.

وعلى جانب آخر استقبل محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، اليوم، عددا من مواطني المركز خلال اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين، بحضور عدد من رؤساء القرى ورؤساء الأقسام بالوحدة المحلية، وممثلي المصالح الحكومية بمركز سنورس.

حيث جرى استقبال مواطنين من مدينة سنورس وعدد من قرى المركز المختلفة وتلقي الشكاوى والمقترحات المقدمة منهم،ومناقشة الحلول الممكنة لها مع رؤساء القرى والأقسام، والتواصل مع الجهات الحكومية المختصة.

وأوضح رئيس المركز أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتواصل المستمر مع المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة للشكاوى وبحث المقترحات بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة.