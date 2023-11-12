ads
الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. إمبولى يقهر نابولى فى عقر داره

إمبولى
إمبولى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق إمبولى فوزاً غالياً على نظيره نابولى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
سجل هدف امبولى الوحيد اللاعب فيكتور كوفالينكو فى الدقيقة الـ 90 من عمر اللقاء.
الفوز رفع رصيد إمبولى إلى 10 نقاط، وضعته فى المركز الـ 17 ، بينما تجمد رصيد نابولى عند 21 نقطة فى المركز الرابع.

الدورى الإيطالى لكرة القدم نابولى إمبولي