الدورى الإيطالى.. إمبولى يقهر نابولى فى عقر داره

حقق فريق إمبولى فوزاً غالياً على نظيره نابولى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

سجل هدف امبولى الوحيد اللاعب فيكتور كوفالينكو فى الدقيقة الـ 90 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد إمبولى إلى 10 نقاط، وضعته فى المركز الـ 17 ، بينما تجمد رصيد نابولى عند 21 نقطة فى المركز الرابع.