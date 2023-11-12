معتمد جمال يجهز خماسي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي بالكونفيدرالية

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال برنامجًا تدريبيًا خاصًا للثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد عبد الشافي على هامش مران اليوم الأحد.

وأدى الثنائي تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم دون المشاركة في التدريبات الجماعية، لتجهيزهما من الناحية البدنية بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

كما وضع الجهاز برنامجًا تدريبيًا إضافيًا للثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وناصر منسي والبنيني سامسون أكينيولا في ختام مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وأدى الثلاثي تدريبات خاصة بعد انتهاء التقسيمة الفنية بالتسديد على مرمى معاذ علاء، من بعض الزوايا المختلفة، ومن خلال تلقي الكرات العرضية من حاتم سكر.

وحرص القائم بأعمال المدير الفني للفريق، وأحمد مجدي المدرب المساعد، على متابعة الفقرة الخاصة بالثلاثي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.