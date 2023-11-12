وكيل تعليم الفيوم تشارك في ندوة لتنمية الوعي بدور المشاركة الوطنية فى الانتخابات

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة أبشواي التعليمية)، بالتعاون مع مركز النيل للاعلام بالفيوم ندوة بعنوان “انزل شارك.. صوتك مستقبلك”، مع العاملين بالإدارة بمدرسة بنات ابشواي الابتدائية، لرفع الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الرئاسية وتصحيح المفاهيم حول حق الممارسة في المشاركة السياسة.

بحضور الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ريحاب عريق وكيل المديرية، خالد رئيس مجلس مدينة أبشواي، هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، الدكتور حسين العشيري مدير إدارة أبشواي التعليمية، الدكتور أحمد رياض سيف النصر وكيل الإدارة، المستشار أسامة العطفي، وحنان حمدى مدير برامج مركز النيل للاعلام.

وأكدت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة عن سعادتها بالمشاركة بالندوة ولقاء الحضور من العاملين بإدارة أبشواي التعليمية، والمعلمين ومديري المدارس، وعلى أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابية وتصحيح المفاهيم حول حق الممارسة في المشاركة السياسة، وعدم الانصياع لمروجي الاشاعات الذي يحاولون هز الثقة لدى المواطن بأهمية دوره خلال هذه المشاركة الوطنية.

كما أكدت “قرني” على ضرورة أن يقدر كل مواطن على أرض مصر أنه جندي في مكانة يدافع عن أرض هذا الوطن الغالي، مصر الحبيبة، وأن المسئولية الوطنية تجاه الوطن تحتم على كل فرد داخل مصر أو خارجها، أن يشارك في التصويت الانتخابي لتعزيز المشاركة الوطنية والديمقراطية لبناء الوطن.

كما تم التأكيد على ضرورة النزول إلى صناديق الاقتراع إستكمالا لمسيرة التنمية والإستقرار والأمن والامان خلال الفترة الحالية.

وتهدف الندوة إلى المساهمة في زيادة وعى المواطنين بأهمية المشاركة وزيادة نسبة التصويت من خلال رفع الوعى بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية والانتخابي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول حق الممارسة في المشاركة السياسية.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الندوات بإدارة أبشواي التعليمية، ومركز النيل للاعلام بالفيوم، وذلك للجهد المميز فى الندوة.

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