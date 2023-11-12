الجزيري يخضع لفحص طبي استعدادا لمواجهة أبوسليم الليبي بالكونفيدرالية

خضع سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحوصات طبية في العيادة الخاصة بالفريق على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

يعاني سيف الدين الجزيري من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، مما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وأجرى الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة فحوصات طبية للجزيري، للاطمئنان على حالته، وحصل المهاجم التونسي على راحة من التدريبات الجماعية للفريق لمواصلة البرنامج العلاجي والتأهيلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.