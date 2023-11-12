الدوري الأفريقي.. صن داونز يتقدم على الوداد فى الشوط الأول

تقدم فريق صن داونز على نظيره الوداد المغربى، بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الأن على ملعب " لوفتوس فيرسفيلد"، ضمن منافسات إياب نهائى "الدورى الإفريقى".

أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب بيتر شالوليلي فى الدقيقة الـ 45 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل فريق صن داونز كالتالى:

حراسة المرمى: رونون ويليامز

خط الدفاع: ريفالدو كويتزي- غران كيكانا- عبدالمنعم بوطويل

خط الوسط: خوليسو موادو- تيوهو موكينا- مارسيلو أليندي- مافوسا موديبا

خط الهجوم: لياندرو سيرينو- ثيمبا زواني- ليسيبا نكو.



يحضر اللقاء جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

كان لقاء الذهاب على ملعب "المركب الرياضى لمحمد الخامس" فى مدينة الدار البيضاء المغربيه، قد انتهى بفوز فريق الوداد المغربى بهدفين لهدف، وأحرز ريفالدو كوتزي هدف في مرماه، وأنس سرغات، لصالح الفريق المغربى، بينما جاء هدف الفريق الجنوب افريقى عن طريق اللاعب عبد المنعم بوطويل من ضربة جزاء.