شبورة مائية وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الإثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد الإثنين شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وتمتد خفيفة ورعدية على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق من جنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 30 والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمى 22 درجة.