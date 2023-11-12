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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد الأهلي تحصد المركز الخامس في كأس العالم للأندية

جانب من مباراة الاهلي
جانب من مباراة الاهلي والخليج السعودي
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حقق  الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” المقامة في السعودية، بعد الفوز على فريق الخليج السعودي بنتيجة 35 - 34 برميات الترجيح، بعد نهاية اللقاء بالتعادل 30-30 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز على الكويت الكويتي بنتيجة ٣٥-٢٥ في المباراة التي جمعتهم أمس بالصالة الخضراء بالدمام.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من ، إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

ويشارك في  البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة و يمثل مصر و قارة افريقيا بالبطولة النادي الأهلي.

كرة اليد بالنادي الأهلي كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” فريق الخليج السعودي