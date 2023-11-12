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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس البارالمبية يشكر السيسى على دعمه للأبطال من ذوى الهمم

حسام الدين مصطفي
حسام الدين مصطفي
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حرص الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للرياضيين من ذوى الاعاقة والذين يسطرون انجازات قارية وعالمية ويرفعون اسم مصر فى المحافل الدولية 
 

وأكد رئيس اللجنه البارالمبية بأن رياضات ذوى الاعاقة تشهد عهدا جديدا من الاهتمام والتحدى فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس خاصة بعد أن أشاد العالم بتنظيم ونجاح مصر فى
استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية في مختلف الألعاب على مدار الأعوام السابقة، واستفادةً الاتحادات الدولية من المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير الدولية، وفنادق الإقامة المتميزة، وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة، والخبرات التنظيمية والإدارية والصرح الرياضى المتكامل بنادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديده والنهضة الشاملة في البنية الرياضية للجمهورية الجديدة.  والتى يقام  فيها حاليا  بطولتى السباحه الدولية وكأس العالم للكره الطائرة جلوس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضه    مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه الرياضة المصرية وخاصة لذوى الاعاقة من القيادة السياسية وهو ما انعكس علي النتائج التي حققها الابطال  خلال الفترة الماضية .
وأكد مصطفى بأن اللجنه البارالمبية تشهد عهدا جديدا من التطوير فى كل عناصر المنظومة من تحول رقمى لكل معاملاتها الإدارية والمالية إلى وضع استراتيجية لتطوير عناصر كل لعبه من لاعبين وإداريين واجهزه فنية وفتح باب المنح والدورات التدريبية للوقوف على أحدث المتغيرات بالاتحادات الدولية

وكشف الدكتور حسام الدين مصطفى  أنه نجح مع  مجلس الاداره لتعظيم الموارد المالية للجنة حيث توصل لاتفاق نهائي مع أكثر من شركة راعية وعدد من البنوك لرعاية اللجنة وضخ أموال تسهل مهمة مجلس الإدارة لتوفير معسكرات داخلية وخارجية للأبطال البارالمبيين الذين نسعي جاهدين لرعايتهم رعاية صحيحة وتأهيلهم بقوة قبل دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024 
وافصح الدكتور حسام الدين مصطفى أن مجلسة ابرم بالفعل عقود رعاية ب 13مليون جنية ومازال السعى والاجتهاد من قبل مجلسه مستمر للوصول لقيمة الرعاية التى تستحقها اللجنة البارالمبية بعد نجاح مجلسه في تنظيم العديد من الأحداث القارية والعالمية.

رئيس البارالمبية الرئيس السيسي ذوي الاعاقة حسام الدين مصطفى احمد محمدي