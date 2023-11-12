الدورى الإنجليزى.. بوين يقود وست هام لمواجهة نوتينجهام

أعلن ديفيد مويس المدير الفنى لفريق وست هام يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه نظيره نوتينجهام فورست، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



وجاء تشكيل فريق وست هام يونايتد:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: فلاديمير كوفال، كورت زوما، نايف أكرد، ايمرسون بالميري.

خط الوسط: إدسون ألفاريز، جيمس وارد براوس، محمد قدوس، توماس سوسيك، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: جارود بوين.



ويحتل فريق وست هام يونايتد المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فريق نوتينجهام فوريست المركز الـ 15 برصيد 13 نقطة.