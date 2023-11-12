أعلن ديفيد مويس المدير الفنى لفريق وست هام يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه نظيره نوتينجهام فورست، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق وست هام يونايتد:
حراسة المرمى: ألفونس أريولا.
خط الدفاع: فلاديمير كوفال، كورت زوما، نايف أكرد، ايمرسون بالميري.
خط الوسط: إدسون ألفاريز، جيمس وارد براوس، محمد قدوس، توماس سوسيك، لوكاس باكيتا.
خط الهجوم: جارود بوين.
ويحتل فريق وست هام يونايتد المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فريق نوتينجهام فوريست المركز الـ 15 برصيد 13 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإنجليزى.. بوين يقود وست هام لمواجهة نوتينجهام
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أعلن ديفيد مويس المدير الفنى لفريق وست هام يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه نظيره نوتينجهام فورست، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
أعلن ديفيد مويس المدير الفنى لفريق وست هام يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه نظيره نوتينجهام فورست، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.