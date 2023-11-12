جنايات بورسعيد توقف تنفيذ عقوبة الحبس لقيادة سيارة تحت تأثير المخدرات

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، حكمًا بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط الصادرة ضد متهما بقيادة سيارة تحت تأثير المخدر، وذلك نظراً لظروف وملابسات الواقعة حيث أخذت بالمحكوم عليه بقسط من الرأفة في حدود ما نصت عليه المادة 17 عقوبات، وحيث إن ظروف الجريمة وملابساتها وحال مرتكبها يرشح بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس – فقط - المقضي بها عليه عملا بنص المادتين 55/1 ، 56/1 من قانون العقوبات.

وترجع أحداث القضية رقم 8844 لسنة 2022 جنايات الزهور إلى أنه أثناء شن ضابط بمرور بورسعيد حملة مرورية استوقف سيارة قيادة المتهم الذي تظهر عليه علامات عدم الاتزان واحمرار العينين والتلعثم أثناء الكلام، فطلب منه إجراء تحليل عينة بول بمعرفة اللجنة الطبية المشكلة من مديرية الصحة فوافق طواعية، لكنه لم يتمكن من إعطاء عينة البول فجرى عرضه على النيابة العامة التي أمرت بعرضه على مستشفى السلام لفحصه عينته وبإجراء تحليل العينة تبين إيجابيتها لمادتي الحشيش المخدر.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها السابق.