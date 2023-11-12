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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. فاتي يقود برايتون لمواجهة شيفيلد يونايتد

برايتون
برايتون
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أعلن روبيرتو دي زيربي المدير الفنى لفريق برايتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره شيفيلد يونايتد ، وذلك بعد قليل على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق برايتون كالتالى:
حراسة المرمى: جيسون ستيل.
خط الدفاع: آدم وبستر، يان باول فان هيكي، إيغور خوليو.
خط الوسط: سيمون ادينجرا، بيلي جيلمور، محمود داوود، فاكوندو بونانوتي، باسكال غروز، آدام لالانا.
خط الهجوم: أنسو فاتي.

ويحتل فريق برايتون المركز الثامن برصيد 18 نقطة، بينما يقع فريق شيفيلد يونايتد فى قاع ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 4 نقاط.

تشكيل فريق برايتون برايتون شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي