أعلن روبيرتو دي زيربي المدير الفنى لفريق برايتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره شيفيلد يونايتد ، وذلك بعد قليل على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق برايتون كالتالى:
حراسة المرمى: جيسون ستيل.
خط الدفاع: آدم وبستر، يان باول فان هيكي، إيغور خوليو.
خط الوسط: سيمون ادينجرا، بيلي جيلمور، محمود داوود، فاكوندو بونانوتي، باسكال غروز، آدام لالانا.
خط الهجوم: أنسو فاتي.
ويحتل فريق برايتون المركز الثامن برصيد 18 نقطة، بينما يقع فريق شيفيلد يونايتد فى قاع ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 4 نقاط.
البوابة سبورت
الدورى الإنجليزى.. فاتي يقود برايتون لمواجهة شيفيلد يونايتد
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أعلن روبيرتو دي زيربي المدير الفنى لفريق برايتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره شيفيلد يونايتد ، وذلك بعد قليل على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
أعلن روبيرتو دي زيربي المدير الفنى لفريق برايتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره شيفيلد يونايتد ، وذلك بعد قليل على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.