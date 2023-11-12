الدورى الإنجليزى.. فاتي يقود برايتون لمواجهة شيفيلد يونايتد

أعلن روبيرتو دي زيربي المدير الفنى لفريق برايتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره شيفيلد يونايتد ، وذلك بعد قليل على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



وجاء تشكيل فريق برايتون كالتالى:

حراسة المرمى: جيسون ستيل.

خط الدفاع: آدم وبستر، يان باول فان هيكي، إيغور خوليو.

خط الوسط: سيمون ادينجرا، بيلي جيلمور، محمود داوود، فاكوندو بونانوتي، باسكال غروز، آدام لالانا.

خط الهجوم: أنسو فاتي.



ويحتل فريق برايتون المركز الثامن برصيد 18 نقطة، بينما يقع فريق شيفيلد يونايتد فى قاع ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 4 نقاط.