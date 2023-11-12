شراكة بين «انطلاق» و«إندرايف» لدعم الشركات الناشئة المصرية

وقعت شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، بروتوكول تعاون مع شركة "اندرايف"، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي، والذي يهدف إلى تحقيق تكامل الجهود، والتعاون المشترك بين الجهتين للنهوض بقطاع ريادة الأعمال المصري عن طريق نقل الخبرات، وتبادل المعلومات، وإقامة الندوات وإتاحة الفرص المختلفة للشركات الناشئة المصرية.



وقع البروتوكول من الجانبين كل من نادين حسام، مدير الشراكات في برنامج اندرايف للشركات الناشئة، ومنة زغلول، شريك مؤسس ورئيس قطاع العلاقات العامة والشركات بشركة انطلاق بحضور كلا من المهندس محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق وعمر رزق شريك مؤسس ومدير عام الاستشارات بشركة انطلاق.



يهدف بروتوكول التعاون إلى تبادل المعلومات والبيانات عن البرامج والمبادرات للطرفين ودعم وصول اندرايف للشركات الناشئة المصرية للتسجيل في جائزتي Aurora tech Underdog، وإتاحة الشركات المصرية أن تكون جزءً من سجل أعمال شركة انطلاق من خلال الحصول على فرص للاستثمار، كما يركز البروتوكول على تقديم الدعم للشركات المصرية والعالمية للتوسع في السوق المصري بالإضافة إلي تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الإعلامي لإبراز قصص نجاح الشركات والتعاون في التدريب والبرامج المختلفة للنهوض بقطاع ريادة الأعمال المصري.



من خلال هذه الشراكة، سيكون دور انطلاق تسهيل مشاركة الشركات الناشئة المصرية للتسجيل في جائزة Aurora tech و Underdog من خلال التسهيل لـ اندرايف في الوصول لعدد أكبر من الشركات الناشئة، إضافة الى ذلك تقدم انطلاق مساعدة وتوجيه الشركات العالمية للاستثمار في هذه الشركات الناشئة مما يساهم في مساعدة الفائزين في جائزتي Aurora tech وUnderdog للتوسع في السوق المصري، كما أن برامج التدريب المشتركة من قبل الطرفين ستكون جزءًا لا يتجزأ من هذه الشراكة.



في هذا الصدد، قالت منة زغلول شريك مؤسس ورئيس قطاع العلاقات العامة والشركات بشركة انطلاق، إن تلك الشراكة تأتي في إطار استراتيجية شركة انطلاق التي تهدف إلى النهوض بقطاع ريادة الأعمال وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولأحداث هذا التحول لابد من التعاون بين جميع الأطراف سواء من القطاع خاص والحكومة والجهات المختلفة العاملة بالقطاع".



وأضافت منة زغلول: "من خلال تلك الشراكة ستقوم شركة انطلاق بالوصول للشركات الناشئة المصرية للمشاركة في مسابقات جوائز إندرايف العالمية السابق ذكرها، بالإضافة إلى دور فريق انطلاق للاستشارات والاستثمار في تقييم الشركات العالمية المشاركة بالمسابقة و دعم الشركات الناشئة التابعة لـ إن درايف للتوسع في السوق المصري والترويج لقصص نجاح تلك الشركات بالإضافة إلى قيام شركة انطلاق بالتعاون مع ان درايف بالعديد من البرامج التدريبية المشتركة."

على صعيد آخر، أكدت نادين حسام مدير الشراكات في برنامج اندرايف للشركات الناشئة على أهمية الشراكة بين اندرايف وانطلاق لدعم الشركات الناشئة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا خلال مبادرتين مدعومين من اندرايف ونهدف إلى الوصول لأكبر عدد من الشركات لتقديم خدمات مختلفة من ضمنها الدعم المادي والتدريب، ونحن على ثقة أن هذه الشراكة ستعزز موقفنا الدعمي لريادة الأعمال في سوق مصر".

وأضافت نادين ان مثل هذه المبادرات تدعم شركة اندرايف في مهمتها لخلق وإحداث تأثير إيجابي في حياة ما يقارب من مليار شخص بحلول عام 2030.

