الدورى الإنجليزى.. خيمينيز يقود فولهام لمواجهة أستون فيلا

أعلن ماركو سيلفا المدير الفنى لفريق فولهام، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أستون فيلا، وذلك بعد قليل على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



وجاء تشكيل فريق فولهام كالتالى:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: تيموتي كاستاني، كالفين باسي، تيم ريم، أنتوني روبينسون.

خط الوسط: أليكس إيوبي، جواو بالينيا، بوبي ريد، أندرياس بيريرا، ويليان.

خط الهجوم: راؤول خيمينيز.



ويحتل فريق أستون فيلا المركز الخامس برصيد 22 نقطة، بينما يقع فريق فولهام فى المركز الـ 16 برصيد 12 نقطة.