الدورى الإنجليزى.. ديابي وواتكينز يقودان أستون فيلا لمواجهة فولهام

أعلن اوناي إيمري المدير الفنى لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فولهام، بعد قليل على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



وجاء تشكيل فريق أستون فيلا كالتالى:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، لوكاس ديني.

خط الوسط: جون ماكجين، بوبكر كامارا، دوغلاس لويز، يوري تيليمانس.

خط الهجوم: موسى ديابي، أولي واتكينز.





ويحتل فريق أستون فيلا المركز الخامس برصيد 22 نقطة، بينما يقع فريق فولهام فى المركز الـ 16 برصيد 12 نقطة.