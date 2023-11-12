محمد حماد ومروة الحكيم يتبرعان بأرباح أغنية "يرضي مين" للهلال الأحمر لإغاثة فلسطين

قرر الفنانون محمد حماد ومروة الحكيم التبرع بأرباح أغنية "يرضي مين" لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر جمعية الهلال الأحمر المصري، بعد الإبادة التي يتعرضون لها من قبل جيش الاحتلال الغاشم.

أغنية “يرضي مين” تخطت مشاهداتها المليوني مشاهدة بعد مرور إسبوعين على طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهي من كلمات عليم، ألحان نور عز العرب، توزيع موسيقي ومكس وماستر محمود يحيى، إخراج الفيديو جريزمان.

وتأتي كلمات الأغنية تعبيرا عن الظلم الإنساني الذي يتعرض له الفلسطينيين الذين اضطروا للتهجير من بيوتهم والنزوح جنوبا هروبا من الموت المحتوم الذي لم يفرق بين الأطفال والنساء والمستشفيات.

وتقول كلمات الأغنية:"يرضى مين ؟ رصاصة تيجي في راس جنين

يرضى مين ؟ ناس ميّتة ومش مدفونين

مشهد عبث ساكتينله ليه ؟

يرضى مين ؟ دا الأرض عرض يامؤمنين

يرضى مين ؟ مايتشاهدش في الإحتضار

يرضي مين ؟ مايتفتحش باب لنار

اومال ياناس فين القصاص ؟

يرضى مين ده بجد ألف من له تار !

فتحتوا باب .. ومش هتعرفوا تقفلوه

خدنا القرار .. كلمتنا مابنرجعش فيها

صوت الرصاص .. هوه اللى بس هتسمعوه

ولعتوا نار .. هتقضوا عمركوا تطفوا فيها

يرضى مين ؟ تبقا الدموع هيه الوداع

يرضى مين ؟ بنتدبح ومافيش دفاع

دافنين في الرمل راسنا ليه؟

مستنّيين .. إيه لما نعمل إجتماع ؟

يرضى مين ؟ يبقا المشهد كله القبور

يرضى مين ؟ المياه هنا والأرض بور

مافيش للوضع مبررات

يرضي مين محتل مش عايز يغور !

فتحتوا باب .. ومش هتعرفوا تقفلوه

خدنا القرار .. كلمتنا مابنرجعش فيها

صوت الرصاص .. هوه اللى بس هتسمعوه

ولعتوا نار .. هتقضوا عمركوا تطفوا فيها

إلى متى ؟

إلى متى يا أمهات العالم ؟

إلى متى سنقبل الظلم على أطفال غزة و فلسطين..".

يشار إلى أن محمد حماد طرح مؤخرا أغنية "وزعت فلوس" عبر موقع "اليوتيوب" من كلمات هاني صارو، ألحان عمرو الشازلي، توزيع ومكساج عمرو الخضري، تسجيل وماستر محمد جودة.

https://youtu.be/LGlba-Sznnc?si=-O8YuRsTrICnlAm-