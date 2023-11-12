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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ منتخب القوس والسهم بذهبية الفرق رجال وسيدات في بطولة أفريقيا

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للقوس والسهم، وأبطال منتخبنا الوطني، بعد الفوز بذهبية الفرق سيدات ورجال في بطولة افريقيا للقوس والسهم بتونس.

و فاز منتخب مصر للرجال بذهبية بطولة أفريقيا القوي والسهم للفرق بعد الفوز فى النهائي على منتخب الجزائر 5-3، ومنتخب السيدات فاز في النهائي علي أصحاب الأرض تونس 6-0.

وقال وزير الشباب والرياضة: «بكل فخر وسعادة نثني ونثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية.

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