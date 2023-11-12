الدورى الإنجليزى.. تشكيل متحفظ لبرينتفورد أمام ليفربول

أعلن توماس فرانك المدير الفنى لفريق برينتفورد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق برينتفورد كالتالى:

حراسة المرمى: مارك فليكين.

خط الدفاع: كريستوفر اجر، ناثان كولينز، إيثان بينوك، بن ميي.

خط الوسط: مادس ريرسيلف، كريستيان نورغارد، ماثياس يانسين، فيتالي جانيلت.

خط الهجوم: بريان مبيومو، يوان ويسا.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز الـ 9 برصيد 16 نقطة.