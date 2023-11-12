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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية: لقاءات لاستعراض مجهودات الحفاظ على الثروة الحيوانية

الطب البيطري
الطب البيطري
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم علي أهمية تنظيم لقاءات دورية للعاملين بالمديريات الخدمية والهيئات الحكومية بإستعراض إنجازات كل قطاع خدمى على حده خلال الفترات السابقة مؤكدا على ضرورة إبراز كلا منا لدوره فى العمل الخدمى لتعريف المواطنين بحجم ما يتحقق من إنجازات ملموسة بكافة القطاعات على أرض الوطن

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن الهدف من اللقاء إستعراض مجهودات قطاع الطب البيطري للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بالإضافة إلى المجهودات المبذولة في مراقبة الأسواق والأغذية ورفع كفاءة وتطوير المنشآت الخدمية بذلك القطاع الحيوي والهام ليعرف كلاً منا ما تحقق في القطاع الذي يعمل به ، وذلك من خلال عقد إجتماعات مع مديري الإدارات الداخلية و مديري الإدارات الخارجية  والمسئول الإداري بكل إدارة ومديري الوحدات البيطرية 145 وحدة بيطرية  بمحافظة الشرقية علي مدار يومين  لمناقشة  إنجازات المديرية  خلال الفترة السابقة وعرض مديري الإدارات الفنية والإدارية الداخلية بالديوان خطة العمل لكل إدارة خلال الفترة القادمة ومناقشة المعوقات والمشاكل داخل الإدارات الخارجية والوحدات التابعة لها  ومحاولة تذليل كل العقبات للارتقاء بالعمل وتحسين الأداء و توفير الاحتياجات لتقديم أفضل خدمة طبية بيطرية  وناقش مدير المديرية  دور المديرية  في جميع المبادرات الرئاسية لتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي مثل (مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان و التشديد على المتابعة الدورية للمراكز المطورة و مشروع تحسين سلالات الماشية و مشروع التأمين على الماشية والقوافل الطبية البيطرية الشاملة المجانية  ومشروع العجلات العشار بالحسينية).

وأضاف مدير المديرية أنه تم تكريم عدد من الأطباء من مديري الإدارات الخارجية ومديري الوحدات البيطرية المتميزة في العلاج الاقتصادي نظرا لإخلاصهم في العمل وطالبهم بالاستمرار في بذل الجهد والتميز لانتظام العمل وخلق روح المنافسة في العمل لجميع العاملين بالمديرية  و شدد على بذل وتضافر الجهود لتقديم خدمة بيطرية متميزة بأفضل أداء وكفاءة للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.

 

الثروة الحيوانية والداجنة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب الطب البيطري المبادرات الرئاسية