رضا البحراوي يتعاون مع مصطفى السعداوي في أغنية جديدة

يتعاون الفنان رضا البحراوي في عمل غنائي جديد مع المطرب والملحن مصطفى السعداوي في عمل جديد يحمل اسم "الناس"، على ان يتم طرحه خلال الايام المقبلة.

والاغنيه تم تسجيلها باحد الاستديوهات، وهي من الحان السعداوي، وتم الاتفاق على تقديمها للجمهور خلال ايام قليله .

على نفس المنوال انتهى مصطفى السعداوي من تسجيل اغنيته الجديدة "كل يوم"، وذلك بأحد الاستديوهات الخاصه بمنطقة مصر الجديدة .

اغنيه "كل يوم" لمصطفي السعداوي و عمر الكروان ومن كلمات محمد السعداوي وألحان وتوزيع محمد عبدالسلام .

وتعاون السعداوي خلال الفترة الماضيه مع عدد كبير من مطربي الغناء الشعبي ومن ضمنهم رضا البحراوي واحمد العدوي ومحمد عبدالسلام، من خلال اكثر من عمل ما بين التلحين والغناء في الحفلات.

الجدير ذكره ان السعداوي دعم عبد السلام عقب ايقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية من خلال تعليقا عبر حسابه بموقع فيس بوك، مؤكدا على دعمه الشديد للمطرب الشعبي حتى يخرج من ازمته مع النقابة .

من جانب اخر ينتظر السعداوي احياء حفل جماهيري في عدد من المحافظات بصحبه عدد من المطربيين.