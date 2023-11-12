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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود ليفربول لمواجهة برينتفورد

محمد صلاح
محمد صلاح
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أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برينتفورد، وذلك بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت الكسندر ارنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، كوستاس تسيميكاس.
خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إيندو، كودي جاكبو.
خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز الـ 9 برصيد 16 نقطة.

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