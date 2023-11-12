حملات مكثفة للنظافة وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية بمدن المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية اليوم الأحد بتكثيف جهودها في حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع بصفة عام، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم.



وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملات نظافة مكثفة على المجازر الآلية ونظافة الشوارع حيث قامت برفع المخلفات والقمامة بمداخل قرى (العزيمة - طحا الأعمدة - شوشة) وتمهيد وتسويه شوارع قرية العمودين وشوارع امتداد المدارس وسور مدرسة الزراعة وتفرعاته، وتم نقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الإنارة بشوارع القرى التابعة لمجلس قروى قلوصنا .



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، رفع المخلفات والقمامة من كورنيش النيل وسط وشمال شارع مصر ومن أمام مرسى اخناتون وحتى مدرسة القومية، أما مركز مطاي شنت الوحدة المحلية حملات نظافة بالطريق الدائري بدءاً من أول ميدان الشهيد وحتى ميدان السلام ورفع المخلفات الصلبة والقمامة من مداخل المركز الشمالي والجنوبي ومن طريق مصر أسوان الزراعي.



وفى مركز بنى مزار، تمكنت الوحدة المحلية من رفع كفاءة الطرق بحي جنوب المدينة حيث تم تمهيد وتسوية شارع "سعد زغلول" وشارع "الجمهورية “، إلى جانب حملات النظافة بقري (شلقام -الجرنوس -بردونها)، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بحملة مكبرة على شوارع المدينة شملت شوارع حي شمال وجنوب المدينة وتسوية وتمهيد الشوارع الجانبية.



في ديرمواس جنوب المحافظة، تمكنت الوحدات المحلية من رفع المخلفات من تسوية وتمهيد عدد من الطرق فى قرى (بنى حرام - نزلة البدرمان )، للحفاظ على المظهر العام، بالإضافة إلى إصلاح كشافات الإنارة لتسهيل حركة المرور.



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