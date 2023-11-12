نائب محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار و موجة الطقس السيئ

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود واستعدادات احياء المنطقة الجنوبية لمجابهة موجة الطقس التي تمر بها البلاد ومنها مراجعة أعمال الصيانة الشاملة لمعدات شفط المياه وتمركزها بنطاق المنطقة لضمان التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، الى جانب خطة التطهير الدورية لبيارات محطات الرفع وشنايش وبالوعات الأمطار ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية، ولا سيما الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري، وذلك باستخدام المعدات المتنوعة لضمان التعامل الفوري مع تجمعات المياه.

وأشار إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسين وفنيين ومشرفين للتعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة، وكذا لاستقبال شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي والاجهزة المعنية.

وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية تم وضع خطة لاماكن توزيع شفاطات المنطقه ليتم توفير ٢٧ شفاط لخدمة احياء المنطقة الجنوبية والتعامل الفوري خلال الطوارئ مؤكدة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظي مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رؤساء احياء المنطقة برفع درجة الاستعداد وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء، مؤكدة استمرار المرور الميداني لمراجعة إجراءات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء مع إزالة كافة الوصلات العشوائية وغير المؤمنة وإصلاح الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة حفاظاً على أرواح المواطنين.

يأتي ذلك في ضوء الاستعدادات القصوى لما تقوم به المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة من استعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار واتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظاً على الصالح العام طبقا للتقارير المعلنة من هيئة الارصاد وتعليمات اللواء محافظ القاهرة.