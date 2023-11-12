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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوى الخامس لدول حوض البحر الأبيض المتوسط للجراحات الدقيقة

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوى الخامس
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نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية بالتعاون مع المجمع الطبى للقوات المسلحة بالأسكندرية المؤتمر السنوى الخامس لدول حوض البحر الأبيض المتوسط للجراحات الدقيقة فى المسالك البولية على مدار ثلاث أيام بمكتبة الأسكندرية ، وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الطبية الدولية من 23 دولة بالإضافة إلى مشاركة 50 محاضر دولى ونخبة من أمهر الأساتذة فى مجال المناظير الدقيقة على مستوى العالم .

وشملت فعاليات المؤتمر نقل حى ومباشر لعدد من عمليات المناظير الدقيقة التى نفذت بمستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة بالأسكندرية وعدد من المستشفيات بالدول المشاركة بالمؤتمر بإستخدام أحدث المناظير الدقيقة ، كما تتضمن المؤتمر عقد عدد من ورش العمل لأطباء المسالك للتدريب على أحدث التقنيات لمناظير المسالك البولية .

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية والصحية لمواكبة التطور العلمى المتلاحق فى مختلف المجالات الطبية وبما يدعم تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء .

القوات المسلحة حوض البحر الأبيض المتوسط