جيش الاحتلال: إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات، اليوم الأحد، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وأصابوا عددا من المدنيين، مضيفًا أنه يرد بنيران المدفعية.

وأضاف أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أن جيش الاحتلال أكد إصابة 6 إسرائيليين، نتيجة إطلاق صاروخ مُضاد للدروع من لبنان.

وأوضح سنجاب، استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على منطقة ميس الجبل جنوب لبنان؛ إلى جانب قصف متبادل بين لبنان وإسرائيل بمحيط مزارع شبعا.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة شتولا بالجليل الأعلى المُحتل، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وأكد جيش الاحتلال أنه يقصف مواقع لحزب الله بمحيط بلدتي عيتا الشعب وراميا بالقطاع الأوسط في جنوب لبنان، ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه شتولا.