مجلس الزمالك يجتمع غدا لمناقشة عقوبة الثلاثي المتمرد وملف المدير الفني

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، غدا الاثنين، برئاسة حسين لبيب، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والخاصة بمجلس إدارة نادي الزمالك وفريق الكرة.

ويناقش مجلس الزمالك خلال اجتماع الغد، موقف المجلس من ضم أحمد فتوح ومحمد صبحى إلى صفوف المنتخب الوطني، رغم قرار إيقافهما وعرضهما للبيع من جانب مجلس إدارة النادي.

يأتي على رأس أولويات مجلس الزمالك غدا، مناقشة تعيين مدير فني أجنبي جديد لخلافة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد إقالته بسبب سوء النتائج.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.