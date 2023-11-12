"راعي مصر" تنظم مؤتمر القوافل الثالث تحت شعار"قوة إنسانية بجودة طبية "

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 02:39 م

في إطار استراتيجية وسعي مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة نظمت المؤسسة مؤتمر القوافل الثالث على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "قوة إنسانية بجودة طبية" بمدينة العبور بحضور أكثر من 45 فريقًا من القوافل الطبية للمؤسسة من 21 محافظة.

يستهدف المؤتمر تنمية مهارات ورفع كفاءة العاملين بقطاع القوافل الطبية بمؤسسة راعي مصر وتبادل الخبرات بين العاملين بقطاع القوافل وتطويرأداء الفرق الطبية لتقديم أفضل جودة للمواطنين وخلال المؤتمر تم عرض رؤية ورسالة مؤسسة راعي مصر بشأن التنمية المستدامة بالإضافة إلى تنظيم محاضرات حول التنمية البشرية.

وأكد المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، أن المؤسسة استهدفت خلال مؤتمر القوافل الثالث تنمية العمل الخدمي في قلوب الذين يقدمون هذا العمل الإنساني، مؤكدا على الجميع إدارك أنه في مهمة إنسانية ولابد من تقديم الخدمة بجودة طبية سليمة إلى جانب أن المؤسسة تستهدف رفع كفاءة العمل الوظيفي.

من جهتها.. قالت نرمين فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة راعي مصر، إن المؤسسة استطاعت الوصول إلى مناطق نائية بها عجز في الخدمة خلال الفترة الماضية، منوهة بأن المؤسسة تستهدف تقديم الخدمة في هذه المناطق بشكل دوري إلى جانب تحقيق التغطية الكاملة للخدمات في هذه المناطق النائية، مشيرة إلى أن توجهنا خلال الفترة المقبلة الاهتمام بالمحافظات النائية والوصول إلى أبعد تجمعات من المواطنيين المصريين على أرض مصر.

وتقديرا للدور الانساني الذين يقومون به كرمت المؤسسة – في ختام المؤتمر- العاملين بالقوافل الطبية الذين يؤدون دورهم بتميز في خدمة أهداف ورسالة مؤسسة "راعي مصر" التي تسعي دائما لتقديم أفضل خدمة بأعلى جودة لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية في كافة ربوع مصر.