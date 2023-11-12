نهائى الدورى الإفريقى.. سيرينو وزواني ونكو يقودن هجوم صن داونز لمواجهة الوداد

أعلن رولاني موكوينا، المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الوداد البيضاوى المغربى، بعد قليل على ملعب " لوفتوس فيرسفيلد"، ضمن منافسات إياب نهائى كأس السوبر الإفريقى "الدورى الإفريقى".

وجاء تشكيل فريق صن داونز كالتالى:

حراسة المرمى: رونون ويليامز

خط الدافاع: ريفالدو كويتزي- غران كيكانا- عبدالمنعم بوطويل

خط الوسط: خوليسو موادو- تيوهو موكينا- مارسيلو أليندي- مافوسا موديبا

خط الهجوم: لياندرو سيرينو- ثيمبا زواني- ليسيبا نكو.



ويحضر اللقاء جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

كان لقاء الذهاب على ملعب "المركب الرياضى لمحمد الخامس" فى مدينة الدار البيضاء المغربيه، قد انتهى بفوز فريق الوداد المغربى بهدفين لهدف، وأحرز ريفالدو كوتزي هدف في مرماه، وأنس سرغات، لصالح الفريق المغربى، بينما جاء هدف الفريق الجنوب افريقى عن طريق اللاعب عبد المنعم بوطويل من ضربة جزاء.

