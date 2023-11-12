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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قصف إسرائيلي مكثف على منطقة ميس الجبل جنوب لبنان

ميس الجبل جنوب لبنان
ميس الجبل جنوب لبنان
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أفاد مراسل قناة “القاهرة” الإخبارية، بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مكثف على منطقة ميس الجبل جنوب لبنان.

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك قصفا متبادلا في محيط مزارع شبعا.

وكانت قد تعرضت بلدات في الجنوب اللبناني لغارات جوية عنيفة ليل الخميس، شنتها طائرات حربية إسرائيلية وسمعت أصواتها في معظم أنحاء المحافظة اللبنانية، طالت  أطراف بلدات ياطر - كفرا، رامية، الجبين، راس الناقورة ومنطقة اللبونة.

وتصاعدت الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، الذي شهد تصعيدا ملحوظا للقصف المتبادل بين الطرفين، واتساعا في رقعته.

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